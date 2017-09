Tradicionalmente nesta época do ano, a população de Adamantina aproveitava a ExpoVerde (Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial) para conhecer os últimos lançamentos em flores, árvores e acessórios para paisagismo. Porém, pelo segundo ano, a cidade não realiza o evento.

Como opção para quem quer conhecer as novidades em plantas, o Cantinho das Flores Paisagismo realiza a Semana do Verde, com mais de 300 espécies ornamentais e frutíferas com descontos especiais.

“Essa campanha vem para trazer os principais lançamentos no mercado, que eram apresentadas na ExpoVerde, para Adamantina e região. São inúmeras opções de plantas ornamentais, orquídeas, vasos vietnamitas, ferramentas e acessórios com preços diferenciados. Vale realmente a pena conferir”, destaca o empresário Pedro Pozzetti.

Atualmente, o Cantinho das Flores Paisagismo conta com produção própria e o maior estoque de plantas e acessórios da região. “Trabalhamos com as marcas mais conceituadas no Brasil, como a Verdy, Itograss, Tecnutri, Trapp e TS Vietnã, que oferecem os melhores produtos para deixar seu jardim ainda mais bonito”, afirma.

A empresa, que juntamente com a Estância São Francisco, faz parte do Grupo Gramada Paisagismo, estando entre os 10 principais garden do interior paulista. “Estamos em constante processo de evolução e de aperfeiçoamento para oferecer produtos e serviços de qualidade. Trabalhamos desde um pequeno jardim de inverno, por exemplo, até obras em grandes condomínios, o que mostra a nossa preocupação em sempre capacitar nossos colabores para atender a sua demanda”, finaliza Pedro Pozzetti.

Serviço

A Semana do Verde acontece até sábado (9), no Cantinho das Flores, que fica na alameda Dr. Armando de Salles Oliveira, 624 – centro de Adamantina. Informações no: (18) 3521-4845 ou cantinhodasflores.com.br.