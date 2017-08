“A FAI tem sido uma parceira muito importante da Cátedra UNESCO/Metodista, pois temos promovido várias atividades juntos. Já realizamos dois Comsaúdes e vários seminários; o Celacom também já foi realizado uma vez na questão da mulher na comunicação latino-americana e ficamos muito orgulhosos com a adesão que a FAI hipotecou ao Ano Luiz Beltrão, porque nos ajuda a disseminar o conhecimento legado por Luiz Beltrão, sobretudo às novas gerações que vão exercer o jornalismo, a publicidade e outras atividades comunicacionais”. ( Prof. Dr. José Marques de Melo, Diretor Titular da Cátedra UNESCO).

De 1997 a 2006 a FAI promoveu 89 semanas de estudos, conferências e seminários, alguns deles em nível internacional reunindo 500 palestrantes, entre ministros de Estado, pesquisadores brasileiros e estrangeiros, profissionais das áreas de exatas, humanas e biológicas.

Nesse período merece destaque a parceria institucional firmada pela FAI com a Cátedra UNESCO/Metodista de Comunicação para o Desenvolvimento Regional. Como primeiro resultado dessa parceria aconteceu em 1999 a II Comsaúde Conferência Brasileira de Comunicação e Saúde, reunindo 35 pesquisadores e o titular da Cátedra UNESCO/Metodista, prof. dr. José Marques de Melo. O evento reuniu mais de 5.000 participantes.

Também, as atividades de ensino de graduação em Adamantina tiveram início em 1968 com a Fafia (Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Adamantina)e, posteriormente, surge a FEO ( Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia).

Em 1998, com a unificação das faculdades surge a FAI – Faculdades Adamantinenses Integradas que, desde então, tem contribuído significativamente para formação de profissionais, que se incorporam à sociedade produtiva e contribuem com o desenvolvimento da região, do Estado e do país.

Neste período, Adamantina se transformou no principal pólo de educação da região da “Nova” Alta Paulista, sendo que em 1998 eram apenas 10 cursos e aproximadamente 1.200 alunos.

Também, deve-se registrar que nestes anos, o patrimônio de bens móveis e imóveis, proporcionou um crescimento de 9.032,00%, a saber, 1.997: R$ 197.520,06 e no ano de 2.005: R$ 18.039.286,42.

Na evolução dos títulos na Biblioteca da Instituição, a expansão foi de 481,55% neste mesmo período, ou seja, de 11.300 para 54.416 títulos disponibilizados para consultas em geral pelos docentes, discentes e funcionários.

Nesta época, a FAI desenvolveu diversas ações de responsabilidade social na comunidade local por meio das propostas: Ação Eco Social, Encontro de Profissões, expansão do sinal da Rádio Cultura FM: “Uma opção diferente no ar”, atendimentos gratuitos, Projeto Feira Livre, Expoverde 2006, Jufai e outras atividades nas áreas do Ensino, da Pesquisa e da Extensão Comunitária.

Tais registros são necessários para proporcionar muitas reflexões sobre o trabalho do Prof. Dr. GILSON JOÃO PARISOTO e equipe, tendo em vista todas as atividades descritas acima, bem como, enfatizando a seguinte frase: “A César o que é de César”.

Portanto, faz-se necessário que a comunidade adamantinense em conjunto com a reitoria da UniFAI, Executivo e Legislativo local, além dos empresários, profissionais liberais e outros, prestem as devidas homenagens ao “visionário”, solicitando que o Campus II da UniFAI receba o nome de ” Prof. Dr. GILSON JOÃO PARISOTO”.

Que viver, vai ver…