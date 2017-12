O atacante Clayson Henrique, do Corinthians, é um dos jogadores profissionais que estarão em Adamantina nesta sexta-feira (8), para jogo beneficente em prol do PAI (Polo de Atividades Integradas) Nosso Lar. O evento, que contará com a presença de estrelas do futebol, será aberto a toda a comunidade, que contribuirá com 1 kg de alimento.

Organizado por João Luiz Boschetti, da Boschetti Promoções, o jogo festivo é a concretização de um antigo sonho do adamantinense, que morou até a adolescência na cidade. “Nos últimos anos organizei quatros eventos deste tipo aqui na região de Itu, onde resido atualmente, sempre com anseio de realizar algo em minha cidade. Em janeiro comecei a concretizar este sonho, quando conversei com jogadores, que são meus amigos, e gostaram da ideia”, explica.

E, alguns destes atletas, que estarão em Adamantina, são Anderson Salles, do Santa Cruz, Airton, do Avaí, Diego, do Ituano, Willian, do América, Jonatan Lima, do Criciúma, Tiago Gentil, ex-jogador do Palmeiras e Atlético, e Adriano Gerlin, ex-São Paulo. Outros nomes devem ser confirmados até o evento para disputa de partida contra o time ‘Amigos do Edinho’, de Adamantina.

O jogo será realizado no ATC (Adamantina Tênis Clube) em parceria com Poder Judiciário. “Com apoio dra. Ruth [juíza de Direito] está sendo possível realizar esta ação social, que contribuirá com o PAI Nosso Lar. Além disso, será um evento de socialização e confraternização de toda a comunidade. Haverá uma partida com crianças atendidas por escolinhas de futebol da cidade antes do jogo principal e a distribuição de cachorro-quente, pipoca e pula-pula para garotada”, destaca Boschetti. O evento contará ainda com sorteio de brindes.

O adamantinense doou também uma camiseta do Corinthians para Santa Casa, que será leiloada no evento do hospital em 17 de dezembro. “É uma mobilização que visa contribuir com entidades que precisam da colaboração de todos. Por isso, convido toda a família adamantinense a participar deste evento, que está sendo organizado com muito carinho. Agradeço a parceria do Poder Judiciário, dos atletas da cidade e da rádio Nativa FM, que nos apóia deste o início. Reforço o convite a toda população para participar deste momento especial”, convida Boschetti.

O jogo beneficente terá o suporte da Polícia Militar e Corpo dos Bombeiros.

Serviço

Natal Solidário

Nesta sexta-feira (8), a partir das 16h

Adamantina Tênis Clube

Entrada: 1 kg de alimento