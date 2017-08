O PAI (Polo de Atividades Integradas) Nosso Lar, Ministério Público e Poder Judiciário lançaram oficialmente neste sábado (26), em Adamantina, uma campanha que visa alertar a população sobre a realidade do suicídio. A ação de conscientização ocorrerá em setembro, mês que desde 2.014 é dedicado ao tema, quando locais públicos e particulares são identificados com a cor amarela e acontece ampla divulgação de informações preventivas.

O lançamento contou com apresentações artísticas, distribuição de mudas de áreas e sementes de girassol, atividades recreativas e a participação da comunidade e do Tiro de Guerra, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Casa do Garoto, Firmeza Moto Clube, Acrea, Unimed, entre outras.

O movimento, que é realizado durante todo o mês de setembro em todo o mundo, terá uma programação especial organizada pelo PAI Nosso Lar em parceria com a Unimed, UniFAI (Centro Universitário de Adamantina), Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) e Prefeitura.

Programação

No domingo (27), a comunidade e voluntários divulgarão a campanha na Caminhada e Corrida da Unimed.

Já em 1º de setembro ocorre a ‘Oficina de Sentimentos’, aberta a comunidade. No dia 10, a população também poderá participar da ‘Gincana da Vida’ no PAI Nosso Lar. E, no dia 15, é a vez do ‘Tendas da Vida’, atividade que envolverá alunos da UniFAI de Enfermagem, Direito e Pedagogia.

Entre os dias 17 e 21 de setembro, a Biblioteca Municipal receberá exposição das frases e desenhos elaboradas pelos alunos da rede municipal de ensino durante o projeto ‘Amor à Vida’. E, no dia 22, acontece apresentação musical também na praça Élio Micheloni.

Faz parte ainda da programação do ‘Setembro Amarelo’ o 1º Simpósio de Psiquiatria de Adamantina e o desenvolvimento do projeto ‘Vida e Fé’, em parceria com a Igreja Católica.

“O PAI Nosso Lar está engajado neste movimento, visto que a nossa filosofia de trabalho é pautada na promoção da Saúde. Acreditamos na importância de promover atividades que sensibiliza as pessoas para a compreensão do tratamento do transtorno mental, que muitas vezes quando não é tratado adequadamente culmina no suicídio. Aproveitamos o mês de setembro para despertar a reflexão de qualidade de vida e repensar o cuidado com o lado humano. Mais uma vez convidamos a comunidade a participar desse projeto que vem recheado com diversas atividades no mês de setembro”, diz mensagem da Instituição, em convite a comunidade.