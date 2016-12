Campanha da ARCA incentiva população a adotar um renal crônico no Natal

As doações poderão ser feitas até 6 de janeiro/2017.

A ARCA (Associação dos Renais Crônicos) de Adamantina completou no mês de setembro, 17 anos de prestação de serviços na região. Atualmente a ARCA é referencia no atendimento à portadores de doenças renais crônicas e presta auxílio e orientação para aproximadamente 80 pacientes de Adamantina Pacaembu, Flórida Paulista, Mariápolis, Pracinha, Lucélia, Inúbia Paulista, Osvaldo Cruz, Sagres, Salmourão. A entidade oferece desde alimentação, benefícios previdenciários, SUS, higiene pessoal e jurídica. Voluntários realizam diariamente visitas domiciliares, para apoio moral, religioso e econômico, com distribuição mensal de cestas básicas e semanalmente bebida láctea, legumes, verduras e frutas.

Campanha de Natal

Anualmente a entidade realiza a campanha ‘Adote um renal no Natal’ cujo objetivo é arrecadar fundos entre a comunidade para aquisição das cestas de alimentos não perecíveis que são entregues aos renais crônicos que passam por tratamento de hemodiálise na Santa Casa local e recebem auxilio da entidade. Segundo a vice- presidente, Antônia Maria da Conceição, a Toninha, os interessados em adotar um paciente renal poderão contribuir com o valor monetário de R$ 57.

Preocupação

As cestas já foram compradas e entregues aos pacientes nos dias 19 e 20 de dezembro, agora a Arca precisa arrecadar R$ 4.560,00 para quitar a dívida. Toninha afirma que esta preocupada já que conseguiu somente a metade do dinheiro até o momento. “Reforço o pedido para que a população da região colabore com a campanha, pois queremos oferecer um Natal melhor aos nossos pacientes”, afirma.

Doações

As doações poderão ser feitas até 6 de janeiro/2017. Quem puder doar deve se dirigir à sede da entidade, localizada à Rua Mário Oliveiro, 245, na Vila Cicma ou realizar um depósito bancário (Banco do Brasil – agência 0470-7, conta: 22.799-4). Mais informações sobre a campanha poderão ser obtidas pelo fone (18) 3521-5089.