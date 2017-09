Acontece neste sábado, 9, uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para o Lar dos Velhos de Adamantina. Voluntários estão percorrendo os bairros da cidade para arrecadar as doações e pontos fixos de doação foram instalados nos supermercados da cidade.

A iniciativa é de voluntários e funcionários do próprio Lar dos Velhos em parceria com o Tiro de Guerra, Rotaract Club, Interact Club, Ordem Demolay, Firmeza Motoclube e Escoteiros Caburé.

Todos os alimentos arrecadados serão destinados ao Lar dos Velhos para amenizar as despesas com a aquisição desses materiais.