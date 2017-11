Caminhão pega fogo próximo ao trevo da Lagoa Seca na SP-294

No momento do acidente, só havia o motorista na cabine e ele não teve ferimentos

Um caminhão semirreboque pegou fogo por volta das 16h15 desta segunda-feira (27) na SP-294 (rodovia Comandante João Ribeiro de Barros), km 597, próximo ao trevo da Lagoa Seca, em Adamantina.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o incêndio atingiu e destruiu o cavalo da parte dianteira do veículo. No momento do ocorrido, só havia o motorista na cabine e ele não teve ferimentos.

O condutor estacionou o caminhão no acostamento da rodovia, conforme a PM Rodoviária.

O local não chegou a ser interditado e o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, de acordo com a corporação.