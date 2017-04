Caminhão carregado com carne tomba em rodovia de acesso a Flórida Paulista

Um caminhão carregado com carne tombou na Rodovia SPA-606, que liga a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) ao município de Flórida Paulista. Conforme a Polícia Militar Rodoviária, o acidente foi por volta das 8h40 desta sexta-feira (31).

Ainda segundo a corporação, o motorista seguia no sentido do município e relatou aos policiais que “se perdeu ao fazer a curva” e tombou além do acostamento.