A Camda conquistou recentemente duas notáveis distinções. Com excelentes colocações nos rankings – o Melhores & Maiores da revista Exame e o Negócios 360º da revista Época –, a Cooperativa se firma cada vez mais como uma das melhores empresas brasileiras em seu setor.

Para que compreendam com mais clareza a importância desses feitos, vale a pena explicar com mais detalhes como o corpo editorial das duas revistas faz seu ranqueamento anual. É uma tarefa árdua, que resultou em uma publicação de 430 páginas no Melhores & Maiores e em 282 páginas no Negócios 360º.

A revista da editora Época estabelece cinco rankings principais, por meio dos quais elencam as 300 melhores entre grandes empresas. Observa seis critérios de gestão: desempenho financeiro, governança corporativa, práticas de recursos humanos, capacidade de inovar, visão de futuro e responsabilidade socioambiental.

É uma seleção rigorosa, e a Camda saiu-se espetacularmente, o que nos valeu o 64º lugar entre as 300 melhores do setor Agronegócio. Um olhar mais apurado sobre os seis critérios mostra que a Camda só não ficou entre as cinco melhores no item “capacidade de inovar”.

Mas levou o quinto lugar em desempenho financeiro, governança corporativa e responsabilidade socioambiental e ficou em terceiro em visão de futuro e práticas de RH.

Já no caso da Melhores & Maiores, os critérios são diferentes, mas talvez mais rigorosos ainda. A revista analisa detalhadamente cinco quesitos: crescimento, rentabilidade, saúde financeira, participação de mercado e produtividade por empregado.

“A fase de apuração dos dados chega a ser exaustiva”, explica Antônio Avelino dos Santos, diretor financeiro e administrativo da Camda, a quem coube, no mês de abril, a tarefa de responder ao questionário da Exame (e as exigências já começam pela forma de responder, pois a empresa que demonstrar transparência nos dados ganha pontos extras). E Toninho, como é conhecido na administração central, dá um sorriso ao exibir um verdadeiro calhamaço com as perguntas da publicação. “Respondi uma por uma.”