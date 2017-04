Câmara de Inúbia Paulista abre concurso público para Procurador Jurídico

As inscrições devem ser realizadas no site www.consesp.com.br até o dia 16 de abril

Compartilhar no Facebook

A Câmara Municipal de Inúbia Paulista abriu as inscrições para concurso público visando contratar Procurador Jurídico Legislativo com superior completo e registro na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Conforme o edital, o contratado terá que assessorar a elaboração de processo de licitação e apresentar Parecer Técnico sobre minutas de procedimentos licitatórios, exercer a representação judicial da Câmara Municipal, exercer o assessoramento técnico-jurídico do Poder Legislativo, dentre outros atributos, em carga horária de 20h semanais, com salário no valor de R$ 2.627,21.

As inscrições devem ser realizadas no site www.consesp.com.br até o dia 16 de abril, após efetivar a participação, os candidatos devem efetuar pagamento de boleto bancário no valor de R$ 80.

Os candidatos serão submetidos à prova objetiva e discursiva, ambas previstas para o dia 21 de maio, o resultado final será a média aritmética obtida entre as provas objetiva e discursiva – peça jurídica.

Este Concurso Público será válido por dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.