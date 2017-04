Câmara aprova contas públicas de 2014

A votação foi realizada na segunda-feira (14), quando os vereadores aprovaram por unanimidade parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

A Câmara Municipal aprovou as contas públicas do município de Adamantina, do ano de 2014, da gestão Ivo Santos. A votação foi realizada na segunda-feira (14), quando os vereadores aprovaram por unanimidade parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em discussão única.

Os vereadores informaram que as contas foram apuradas pelo órgão fiscalizador que emitiu parecer favorável, porém, foram abertos apartados para tratar de temas específicos, ainda sob julgamento.

Em 2014, a Prefeitura aplicou 27,73% do orçamento na educação, quando o obrigatório por lei é 25%. Já as despesas com saúde ficaram em 27,33%, sendo que o obrigatório é 15%. E, os gatos com pessoal, naquele ano, responderam por 53% das despesas, quando o limite é 54%.

Ainda, de acordo com o Tribunal de Contas, os pagamentos de salários e precatórios judiciais estavam em ordem.