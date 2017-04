Cabeludo Eventos anuncia nesta terça as atrações do Adamantina Rodeo Festival

Coquetel marca lançamento do Adamantina Rodeo Festival

Acontece nesta terça-feira (11), a partir das 21h, o lançamento oficial do Adamantina Rodeo Festival 2017, pela Cabeludo Eventos. Emerson Caires recebe convidados de Adamantina e região no Cartola Cachaçaria e apresenta detalhes da festa, que acontece em junho, e volta a reposicionar a cidade no circuito dos grandes eventos regionais.

A data oficial do evento e a grade de shows serão conhecidos somente no coquetel de lançamento e esses são dois fatores de grande expectativa pelo público local e regional. Todos esses detalhes foram guardados a sete chaves pelo empresário Emerson Caires, que limitou informações até mesmo entre sua equipe, para garantir que o anúncio surpreenda.

Outros aspectos do Adamantina Rodeo Festival, como venda de passaportes e camarotes, também serão apresentados na noite de lançamento. Para o coquetel foram convidados empresários, autoridades, imprensa e lideranças locais e regionais, que terão o primeiro contato com as novidades para a temporada 2017.

A Cabeludo Eventos chegou a Adamantina ano passado, quando venceu a primeira licitação e realizou o rodeio no mês de outubro, que foi sucesso de público. Ao final da atração, o empresário Emerson Caires deixou sua marca e destacou a expressão “o gigante voltou”. Agora, traz para Adamantina uma nova perspectiva de lazer e entretenimento, que promete recolocar a cidade, com destaque, no calendário dos eventos de rodeio.

Outro evento regional, com a assinatura da Cabeludo Eventos, é a EXAPIT (Exposição Agropecuária de Tupã), que neste ano acontece no mês de agosto.

Iniciativa privada e ganhos para a cidade

O rodeio, em Adamantina, é tocado pela iniciativa privada. A Cabeludo Eventos é a empresa vencedora da licitação pública realizada pela Prefeitura local, e vai realizar o evento de rodeio, no mês de junho, pelos próximos quatro anos. Para a realização da festa, a empresa venceu a licitação e vai recolher aos cofres públicos o montante pela locação do recinto poliesportivo, taxas e tributos, que somente no ano passado, na primeira edição do evento, somaram cerca de R$ 50 mil.

Outros ganhos indiretos também são mensurados, como a movimentação que a festa traz a Adamantina, sobretudo junto ao comércio e setores de serviços, entre os quais os segmentos hoteleiro e de alimentação, que impactam na economia das empresas e na arrecadação tributária.

Além desses aspectos, a licitação realizada pela Prefeitura e vencida pela Cabeludo Eventos garante uma noite com portões abertos, permitindo acesso do público de maneira democrática e inclusiva.

Para saber mais, acesse nas redes sociais as atividades da Cabeludo Eventos.