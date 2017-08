O Corpo de Bombeiros de Adamantina realizou nesta terça-feira (22), a entrega de certificados aos 14 participantes do curso ‘pronto-socorrismo 40 horas’, que proporcionou aos participantes, por meio de aulas práticas e teóricas, o conhecimento básico para atendimento emergencial a vítima de acidente ou incidente.

O objetivo da capacitação, segundo a Corporação, foi de levar orientações básicas aos 14 novos socorristas para que possam prestar um atendimento sem agravar as lesões. “Com essa nova missão de ajudar eles poderão prestar os primeiros atendimentos em muitas ocorrências aplicando os métodos corretos à vítima até a chegada do socorro especializado. Tais procedimentos são de vital importância, como, por exemplo, em ocorrências de parada cardiorespiratória, quando cada segundo pode fazer a diferença entre a vida e a morte”, destacou o Subtenente PM Ricardo Launikas Cupelli, comandante do Posto de Bombeiros de Adamantina.

O curso, realizado no Centro de Saúde local de 29 de julho a 15 de agosto, foi direcionado aos funcionários municipais dos setores de ambulância de Adamantina, Pracinha, Lucélia, Mariápolis, Flórida Paulista e Pacaembu. “Foram ministradas aulas que capacitaram os socorristas a agirem em situações de emergências fora do ambiente hospitalar, sem muitos recursos, mas com a técnica e o desejo de ajudar”, informa o Capitão PM Erlon Augusto Pavessi, comandante do 3º subgrupamento de Bombeiros do 14º Grupamento de Bombeiros de Presidente Prudente.

A formatura foi realizada na sede da ACE (Associação Comercial e Empresarial) de Adamantina.