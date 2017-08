Três motoristas bêbados foram flagrados durante blitz da Polícia Militar na noite deste sábado (26) e madrugada de domingo (27), em Adamantina. Eles foram surpreendidos durante operação de rotina na rua Sebastião Rombaldi, próximo à conveniências no Parque dos Pioneiros.

O objetivo da ação, que ainda registrou sete auto infracionais e recolheu quatro CNHs (Carteira Nacional de Habilitação), foi de prevenir e reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito causados pelo consumo de álcool combinado com direção e coibir a prática de crimes em Adamantina.

Realizada também em outros pontos da cidade, como próximas as vias de acesso e áreas de grande circulação, a operação de rotina visa também reforçar a segurança no município. “Dessa forma a 2ª Cia de Adamantina busca, de maneira incessante, garantir a segurança necessária aos cidadãos”, destaca 1º tenente PM Eder Mazzini Bressan.

Lei Seca

Pelas regras da Lei Seca é ato criminal quando o motorista é flagrado dirigindo com índice de álcool no sangue superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar expelido. Nesse caso a pena é de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão temporária da carteira de motorista ou proibição de obter a habilitação.

Se a quantidade de álcool constatada no exame for abaixo de 0,33mg/l, a atitude é infração gravíssima, com multa multiplicada por 10, ou seja, no valor R$ 2.934,70, além da suspensão da CNH por 1 ano.