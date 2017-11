O comércio de Adamantina aposta em horários diferenciados e nas promoções que passam dos 50% de descontos para conquistar os consumidores durante a Black Friday 2017, marcada para sexta-feira (24). Produtos diversos como celulares, televisores e refrigeradores são apontados pelos lojistas como a preferência dos adamantinenses na edição deste ano.

Em 2.017, a ação recebe apoio do Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato do Comércio Varejista) e da rádio Nativa FM, que realizam intensa divulgação do comércio local.

“O Black Friday é um sucesso internacional que vem ganhando corpo ano a ano no Brasil por ser uma oportunidade do comércio renovar o estoque e trazer produtos novos para o final do ano, época de aumento nas vendas. Pela primeira vez, o Sincomercio realiza parceria com a Nativa FM e promove intensa divulgação visando estimular o consumo. E cada lojista faz por conta sua liquidação e suas promoções”, comenta o presidente do Sincomercio, Sérgio Vanderlei da Silva.

O gerente da Cybelar, Ronaldo Donizete da Silva, destaca que a expectativa é que as vendas cresçam mais de 50%, comparando com a promoção do ano passado. “Este mês de novembro já está sendo melhor que o mesmo período de 2.016, principalmente na venda de televisores. Além dos descontos, que variam de 10 a 50%, teremos muitos produtos com ótimo plano de pagamento, tanto no cartão como no crediário”, destaca.