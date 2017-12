O Bispo Diocesano, Dom Luiz Antonio Cipolini, presidirá missa em Ação de Graças à chegada dos Freis Franciscanos à Adamantina no próximo dia 16 de janeiro. Os religiosos irão atuar na Santa Casa de Misericórdia, a partir do dia 8, depois da assinatura do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta decorrente de ação civil pública movida pelo Ministério Público local em razão de irregularidades estruturais (físicas, organizacionais e de prestação de serviços) no hospital. O documento foi assinado no último dia 18.

Os freis fazem parte da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, de Jaci (SP), que administra mais de 60 estruturas de saúde nos estados de Goiás, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo.

A vinda dos religiosos à cidade foi possível após meses de análises e reuniões, encabeçadas pelos Poderes Executivo e Jurídico e o Ministério Público com apoio de lideranças da igreja católica. O Bispo Dom Luiz deu aval para atuação dos freis em Adamantina, já que, sem o sinal positivo, a Associação Franciscana não poderia gerir a Santa Casa.

A Missa de Ação de Graças ocorrerá às 19h30, no dia 16, na Paróquia Santo Antônio.

