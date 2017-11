O brasileiro é apaixonado pelo esporte. Futebol, vôlei, basquete, são diversas as modalidades que arrastam praticantes de todas as idades. E, em Adamantina não é diferente!

Porém, um esporte pouco difundido vem trazendo orgulho e colocando o nome da cidade entre as principais potências do estado de São Paulo – o Biribol. Criado em Birigui (SP), o jogo aquático foi destaque no último final de semana, quando a equipe local conquistou o terceiro lugar na 1ª divisão dos Jogos Abertos do Interior – maior competição esportiva da América Latina.

Formada por Eder Ruete, João Pedro de Castro, Pedro Henrique Ruete, João Vitor de Castro, Marcello Zaiter e André Luis, a equipe de Adamantina venceu potências da modalidade, como São José dos Campos, Cerquilho, Araçatuba e Americana. O time adamantinense ficou atrás apenas de Santos (ouro) e Piracicaba (prata).

Histórico

Não é de hoje que o Biribol de Adamantina vem se destacando. Criado por um grupo de amigos em 2.003, a equipe conquistou a medalha de prata nos Jogos Regionais, por Sagres, na primeira competição que disputou. A equipe era formada por José Pedro Ruete, Guilherme Zamandrea, Luciano Frizão, Éder Ruete e Pedro Henrique Ruete.

No ano seguinte, Rafael Martins ‘Poto’ passou a integrar o time, que conquistou a medalha de bronze na principal competição esportiva da região.

De 2.005 a 2.012, os atletas tiveram a oportunidade de representar o município, já que a Administração Municipal apoiava a modalidade. Neste período, Adamantina se destacou nacional, ganhando diversas competições, como várias edições dos Jogos Regionais e, em 2.009, foi campeã da Série Prata da Liga Nacional.

Já em 2.013 e 2.014, o time teve que jogar por Jacareí, pois não tinha apoio da Prefeitura. Mesmo longe, continuaram sendo destaque, conquistando as medalhas de ouro e prata nos Regionais daquela região.

Em 2.015 e 2.016, a pedido do diretor de Esportes, Luciano Netto e sob o comando de João Pedro de Castro, o time voltou a representar Adamantina. E, 2.017, com atletas que já representaram as principais equipes do país, como São Caetano do Sul e São José dos Campos, o Biribol de Adamantina voltou a se destacar.

Apoio

A equipe local competiu em São Bernardo do Campo com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e das empresas e parceiros: UniFAI (Centro Universitário de Adamantina), A Esportiva, Unimed, Academia Espaço Vip e Laboratório Adamantina.

Jogos Abertos do Interior

Com mais de 12 mil atletas, 190 municípios, 32 modalidades esportivas e 81 anos de tradição, os Jogos Abertos terminam neste domingo (26), nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá e Ribeirão Pires.