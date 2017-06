Banco do Brasil promove encontro empresarial em parceria com ACE e Sincomercio

Com a intenção de estreitar relacionamento e alinhar a atuação do empresariado local, o Banco do Brasil, em parceria com a ACE (Associação Comercial e Empresarial) e Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista de Adamantina e Região), promoveu encontro com cerca de 60 empresários de Adamantina na terça-feira (20). “Tomando as mesmas atitudes, teremos os mesmos resultados”, destaca o gerente geral do Banco do Brasil, Tiago Cerazi Bruzatti.

Na oportunidade, foram apresentadas as novas linhas de crédito e as condições especiais para investimentos disponibilizadas pelo Banco do Brasil, que já possui mais de R$ 100 milhões de ativos de crédito aportados em Adamantina.

Bruzatti fez a explanação inicial destacando a situação atual do mercado econômico, falou sobre a importância das entidades e agradeceu honrosamente a participação do empresariado local, que são associados à ACE e Sincomercio.

Em seguida, o Superintendente Regional, Guilherme Müller, comentou sobre a atuação do Banco do Brasil e a importância da aproximação da instituição financeira com seus clientes e entidades. E, Gabriel de Carvalho, que é assessor do mercado de pessoa jurídica, apresentou o portfólio do Banco do Brasil, com destaque para as linhas de capital de giro com recursos próprios e federais, linhas de investimento e linhas de comércio exterior.

“As condições negociais de cada uma das linhas de crédito foram abordadas de forma franca e técnica para orientar o empresariado”, destaca Bruzatti, que completa: “O Banco do Brasil possui em Adamantina três gerentes especialistas no atendimento de empresas, que podem ser procurados para obtenção de quaisquer outras informações, sendo eles Estevo Galdino, Maurício Passarinho e Rosana Covassini”, diz.

Atuando em Adamantina desde 1º de abril de 1.961, tendo mais de R$ 100 milhões de ativos de crédito aportados na cidade, o Banco do Brasil atende desde microempresas e empresários individuais até pequenas, médias e grandes empresas.

Ao final do evento, todos foram convidados pelo gerente geral a confraternizarem-se em delicioso café da manhã. “Agradeço a presença de todos, notadamente a forte parceria nascida com a ACE e Sincomercio. Ratifico, ainda, que o Banco do Brasil permanece forte, atuante e deseja ser o grande parceiro da economia adamantinense”, finaliza Tiago Cerazi Bruzatti.

Serviço

O Banco do Brasil de Adamantina fica na avenida Rio Branco, 345 – centro. Telefone: (18) 3522-8585.