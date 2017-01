Avenida Rio Branco é campeã de acidentes em Adamantina

O Corpo de Bombeiros de Adamantina divulgou na terça-feira (17) as estatísticas oficiais sobre os acidentes de trânsito ocorridos do primeiro dia do mês de janeiro até 31 de dezembro de 2016, aos quais foram chamados para socorro às vítimas.

Ao longo do ano foram registrados 159 acidentes, uma média de 13 ocorrências por mês. Segundo o levantamento, o mês fevereiro registrou recorde de acidentes, com 18 registros.

O mês de setembro foi o que registrou os menores índices, com sete acidentes.

Veículos envolvidos

Dos 159 acidentes, segundo os Bombeiros, 77 ocorrências tiveram o envolvimento de carros e motos, o que atinge um universo de 48% do total de acidentes – quase a metade do número total registrado em 2016. Na sequencia, quedas de motos (29), carro com carro (21), atropelamentos (20), carros e bicicletas (7) e quedas de bicicletas (5).

Vítimas

Ainda de acordo com o levantamento, 39% das vítimas tinham entre 18 a 25 anos (69 vítimas). O segundo maior grupo está na faixa dos acima de 40 anos (41 vítimas). Depois, vítimas com idades entre 26 a 30 anos (28 vítimas). Acidentes envolvendo menores de 18 anos (14 vítimas). O penúltimo grupo, com idade entre 31 a 35 anos (13 vítimas) e, por fim, o grupo de 36 a 40 anos (12 vítimas).

Locais dos acidentes

Outro dado revelado pelo Corpo de Bombeiros mostra que 25% dos acidentes aconteceram na avenida Rio Branco (39 registros). Depois, aparece a avenida Adhemar de Barros (13 registros) e avenida Marechal Castelo Branco (11 registros). Outros pontos mapeados no levantamento são as avenidas Capitão José Antonio De Oliveira (8); Deputado Cunha Bueno (6); Antônio Tiveron (6) e Santo Antônio (2). Ruas Joaquim Nabuco (8); Nove De Julho e Osvaldo Cruz (5 cada): Santa Catarina (4); Fioravante Spósito, Deputado Sales Filho e Heitor Freire de Carvalho (3 cada); Santa Cruz e Tetsuo Haga (2 cada) e Arno Kiefer (1). Alamedas Dr. Armando Salles de Oliveira (8); Padre Nóbrega (7) e Fernão Dias (6).