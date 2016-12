Autoescola Alvorada faz sorteio da CNH nesta sexta-feira

Doações podem ser entregues na Autoescola Alvorada até sexta-feira (23), antes do sorteio.

Depois de quase um mês de arrecadações, a campanha Natal Sem Fome, promovida pela Autoescola Alvorada termina nesta sexta-feira (23). Mais uma vez, a solidariedade da população adamantinense não decepcionou. Todo alimento arrecadado, será destinados a famílias atendidas pelo projeto ‘Pão de Santo Antônio, da igreja matriz, para que elas tenham um Natal mais farto.

Segundo o empresário Adriano Bazzo, as doações podem ser feitas até as 10 horas, na sede da empresa. “As pessoas podem doar arroz, feijão, açúcar, macarrão, fubá, pois, são alimentos que estão em nossas prateleiras. Nossa meta é conseguir montar o máximo de cestas de alimentos com os produtos arrecadados”, destaca.

Premiação

Quem fez a doação de pelo menos 2 kg de alimentos, recebeu um cupom para concorrer a uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A Autoescola Alvorada está localizada na alameda Dr. Armando Salles de Oliveira, 541 – no centro. O telefone para mais informações é o 3521-1522.