Há mais de 50 anos no mercado e desde 1988 sob o comando do empresário José Rivaroli Filho, o popular Zeca, o Auto Posto Progresso de Adamantina é uma das principais empresas no ramo de combustíveis e se destaca pela qualidade nos atendimentos e pela bandeira Petrobras.

Além de toda a tradição da empresa na cidade, o Auto Posto Progresso é um dos estabelecimentos que aderiram ao Empresa Cidadã, um programa de contribuições para realizar doação de mil dólares rotários no período de 12 meses, o que pode ser feito tanto por meio de doações mensais no valor mínimo de R$ 300 ou em menos parcelas de maior valor.

Através da Associação Brasileira da The Rotary Foundation (ABTRF), essas contribuições são destinadas aos projetos humanitários da Fundação Rotária no Brasil.

Ao aderir ao programa, a empresa recebe um selo eletrônico, que pode ser incluído em seus e-mails e website como chancela de sua responsabilidade social. Completada a contribuição de mil dólares, a Empresa Cidadã recebe um certificado da ABTRF, podendo, ainda, oferecer um Título Paul Harris emitido pela Fundação Rotária a uma pessoa de destaque, podendo ser da própria empresa. O clube e distrito do Rotary que sejam parceiros da empresa podem também divulgar sua marca através de banner e comunicação locais e/ou distritais.

Segundo o empresário o empresário José Rivaroli Filho, o Empresa Cidadã é um programa de extrema importância para Adamantina.

“O Programa Empresa Cidadã é muito importante, pois beneficia diretamente a comunidade local, pois sabemos que os recursos doados foram muito bem investidos na APAE de Adamantina em um grande projeto que atende diversas crianças”, destacou o empresário.

O Auto Posto Progresso fica no cruzamento da rua Joaquim Nabuco com a avenida Rio Branco, no centro da cidade, com conveniência que atende todos os dias das 6h às 0h00.

Adesão ao programa

Os empresários que desejam contribuir com o Programa e tornar seu estabelecimento uma Empresa Cidadã podem obter mais informações através do site www.abtrf.org.br ou diretamente o idealizador do programa em Adamantina, o Rotariano Ananias Ruiz pelo telefone: (18) 99707-0484.