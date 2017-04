Atendendo pedido do Sincomercio e Prefeitura, Apae cancela outlet

Atendendo ao pedido feito pelo Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista de Adamantina e Região) e Prefeitura, a Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) cancelou outlet que seria realizado de 31 de março a 1º de abril. Como justificativa, o Sincomercio destaca que a realização da ação comercial reverteria apenas uma porcentagem dos lucros à entidade de Adamantina, havendo evasão de grandes recursos para a empresa promotora do evento, com prejuízos ao comércio local.

O presidente do Sincomercio, Sérgio Vanderlei, explica que o pedido levou em consideração também outros pontos: a situação atual da economia brasileira com o fechamento de empresas e demissões e a legislação municipal que proíbe a realização de eventos do tipo em Adamantina. “O comércio é o maior empregador e, devido à crise financeira que atravessa o país, não passa por um bom momento. A realização deste outlet só prejudicaria ainda mais o setor que emprega mais de 4 mil pessoas, sendo em sua maioria mulheres e jovens. Este tipo de evento está proibido desde 2013 no município”, explica.

A reivindicação do cancelamento foi feito pelo Sincomercio com apoio da Prefeitura, sendo atendida prontamente pelo presidente da Apae, Diniz Parussolo Martins. “Sensível à solicitação, ele atendeu ao pedido do comércio, que sempre ajudou nas ações sociais que beneficiam as instituições do município, como a Apae. E, ainda, apenas uma porcentagem da renda seria revertido à entidade, sendo a maior parte dos lucros para a empresa promotora do outlet”.

O presidente do Sincomercio destaca também que já estuda, juntamente com o presidente da Apae, realizar uma ação que vise beneficiar a instituição. “Os empresários sempre ajudaram nas ações beneficentes realizadas pela Apae e outras entidades, seja por meio de doações ou trabalho voluntário. Sempre fomos parceiros. E, devido a Apae atender este pedido, estaremos trabalhando para realizar uma ação para a entidade que realiza importante trabalho de inclusão e saúde na região”, finaliza.