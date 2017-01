“Até que seja concluída a transição para Centro Universitário, nada muda na Instituição”, garante diretor pró-tempore

O Prof. Dr. José Luiz Vieira de Oliveira assumiu nesta quinta-feira, 5, a direção geral do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), na condição pró-tempore, na qual permanecerá até 30 de abril ou até a aprovação do Projeto de Lei que irá criar a estrutura municipal administrativa da Instituição.

O decreto de nomeação do novo diretor, assinado pelo prefeito de Adamantina, Márcio Cardim (DEM), foi publicado na edição do jornal Diário do Oeste desta quinta-feira.

“Eu fiquei bastante feliz em poder colaborar com a Instituição neste momento de transição entre Faculdade e Centro Universitário, feliz também principalmente pelo apoio que recebi da Congregação quando da indicação do meu nome e também [pelo apoio] dos demais funcionários e professores que vão trabalhar com a gente”, disse Oliveira.

O novo comando da UniFAI foi anunciado na noite da terça-feira, 3, em reunião extraordinária da Congregação, que acolheu o pedido de exoneração feito pelo ex-diretor, o Prof. Dr. Wendel Cleber Soares, dado em razão de compromissos particulares assumidos por ele para o presente ano.

O diretor geral pró-tempore afirmou que os compromissos firmados pela direção geral da UniFAI para o primeiro semestre de 2017 estão mantidos, assim como a mesma equipe que vem trabalhando junto à direção da Instituição. “A equipe de trabalho continua a mesma, não muda nada. Todos os compromissos e tudo o que já foi agendado vai ser mantido. A equipe de trabalho está empenhada para que, nesse período de transição, tudo ocorra de maneira transparente e tranquila e que, logo, a UniFAI tenha o seu primeiro reitor. Até que seja concluído o processo de transição para Centro Universitário e a eleição do reitor, nada muda na Instituição”, garantiu.

Perfil

Nascido em Adamantina em 1975, José Luiz Vieira de Oliveira é formado em Tecnologia em Processamento de Dados pela Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Ourinhos (em 1997). Fez especialização em Métodos Quantitativos Aplicados na FAI em 1999 e cursou mestrado em Ciência da Computação no Centro Universitário Eurípedes de Marília (Univem), em 2004. Recentemente, concluiu o doutorado em Educação pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), câmpus de Marília, em 2016.

Até dezembro de 2016 Oliveira atuou como professor titular em várias disciplinas e cursos na UniFAI e como coordenador do curso de Ciência da Computação, além de coordenar o Subprojeto de Pedagogia do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) na Instituição.

Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software, atuando principalmente nos seguintes temas: Engenharia de Software, Qualidade de Software, Desenvolvimento de Software para Web, Internet, Linguagens de Programação e Tecnologias de Informação e Comunicação, além de ser participante do Grupo de Pesquisa “Deficiências Físicas e Sensoriais” CNPq/97 pela Unesp de Marília.