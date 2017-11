Fundada há mais de 50 anos no município, por Alberto Dornellas (BG), a Associação Mirim de Adamantina, é a porta de entrada para jovens que sonham em ter seu primeiro emprego.

Atualmente, presidida pelo bancário Nelson Baraldi e administrada pela gerente, Jaqueline Ruiz, a instituição conta com uma equipe especializada, que trabalha no intuito de mudar a realidade de centenas de jovens por meio da educação profissionalizante e do esporte.

É por conta disso, que hoje, a instituição conta com mais de 120 jovens inseridos no mercado de trabalho adamantinense, em 24 empresas. “O maior recorde dos últimos anos”, enfatiza o presidente Baraldi.

“Levando em conta a atual situação da economia brasileira, em relação ao mês de novembro de 2.016, houve um aumento de 18%, na contratação de jovens. Este crescimento se deve também, a uma mudança na visão dos empresários em relação à contratação de aprendizes. Aos poucos a cultura de contratar apenas pessoas que possuem experiência profissional foi ficando de lado, oferecendo aos jovens que, por sua vez, são o futuro da nossa nação a oportunidade de mostrarem que são capazes de contribuir com o desenvolvimento de seu ambiente de trabalho”, finaliza o presidente.

A Associação Mirim de Adamantina agradece imensamente a todas as empresas parceiras que são as grandes responsáveis por esse aumento.