A Assembleia Legislativa aprovou, nesta terça-feira (22), o Projeto de Lei 460/2016, do deputado estadual Ricardo Madalena, que dispõe sobre a exclusão do 3º dígito nos preços de combustíveis ao consumidor em todo o estado de São Paulo.

A medida limita, agora, os valores a apenas dois dígitos de centavos. “O terceiro dígito disfarça o valor real do combustível. É uma estratégia que induz o consumidor a comprar o falso barato”, disse o autor do projeto. O parlamentar disse também que sua proposta foi pautada na transparência como forma de contribuir para que não continuem confundindo, ou iludindo, o consumidor.

Agora, o projeto de lei segue para sanção do governador. Assim que sancionado, todas as bombas e cartazes de preços em todos os postos de combustíveis do Estado deverão desprezar a terceira casa decimal, evitando que haja arredondamento para cima.