Com 20 anos de atuação no mercado da construção civil, a arquiteta Ana Flora Naufal é uma das mais renomadas na região. E, no último dia 9, ela lançou livro estilo portfólio com projetos desenvolvidos recentemente.

A publicação, que já conquistou profissionais do ramo da construção civil regional, foi lançada durante coquetel no espaço de eventos da loja Alvorada Construção e Acabamento, em Adamantina, com a presença de amigos, clientes, familiares e parceiros.

No livro, de mais de 200 páginas, consta diversos projetos concluídos, encantando a todos que tem acesso ao material devido ao bom gosto, funcionalidade e modernidade das ideias de Ana Flora.