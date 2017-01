Aprendar a fazer seu tempo render com o minicurso do Acessa SP

Você é daquelas pessoas que estão sempre correndo, atrasadas, perdendo a hora dos compromissos? O excesso de tarefas ao longo do dia tem causado muitos impactos da vida das pessoas e afetando principalmente a saúde.

Mas é possível aprender a administrar melhor o tempo e melhorar a qualidade de vida. Para começar, participe do minicurso oferecido pelo programa Acessa SP e saiba como fazer o seu tempo render mais.

“Como fazer seu tempo render” é um dos cursos oferecidos pelo programa de inclusão digital do Governo do Estado de São Paulo. O objetivo é ajudar a refletir sobre os hábitos do dia a dia, e o que pode ser feito para fazer o tempo esticar a partir de pequenas mudanças.

A matrícula é simples, realizada no próprio site do Acessa SP. Após o cadastro, o usuário pode realizar qualquer um dos minicursos disponíveis. Todos são gratuitos e divididos entre três e cinco aulas e cada aula não leva mais que 15 minutos.

Outros temas oferecidos

Além disso, o Acessa SP oferece outros diversos temas que podem facilitar, e muito, a vida do usuário. São eles: “Como falar em público”, “Aprenda a preparar um currículo”, “Como cuidar do automóvel”, “Comissário de bordo”, “Viajar Barato”, “Controle suas finanças pessoais”, “Aprenda a jogar xadrez”, “Como arrumar uma mala de viagem”, “Segurança pessoal”, “Dengue, uma guerra a ser vencida”, entre outros.