Após recesso, sessões legislativas serão retomadas nesta segunda

Os trabalhos legislativos são retomados na maioria das cidades da microrregião de Adamantina na próxima semana. Mariápolis já realizou a primeira sessão ordinária do ano, na quarta-feira (1º), e Irapuru e Sagres, os trabalhos foram iniciados nesta quinta-feira (2).

Em Adamantina, Flórida Paulista, Osvaldo Cruz, Parapuã e Pracinha, o primeiro encontro dos novos vereadores está marcado para segunda-feira (6). E a Câmara Municipal de Pacaembu inicia na quarta-feira (8).

Já os legislativos de Inúbia Paulista, Lucélia e Salmourão só retornam com as sessões ordinárias no próximo dia 20 de fevereiro.

Participação popular

O número de pessoas dispostas a acompanhar os debates dos vereadores e a votação de projetos e requerimentos que dizem respeito à população é cada vez menor nas sessões da Câmara Municipal em toda a microrregião.

Com intuito de incentivar a participação dos adamantinenses, além de acompanhar o trabalho legislativo, a Igreja Católica lança projeto pioneiro na região: a cada sessão ordinária, membros de uma pastoral ou movimento estarão presentes acompanhando os assuntos que mexem com o dia a dia de Adamantina.

“É bom que as pessoas entendam que já orientamos as pastorais e movimentos que não é para ir fazer gritaria ou baderna na casa legislativa, de forma alguma, mas que a presença deles possa servir de incentivo para que nosso poder público exerça a sua missão com transparência, honestidade e que a população saia valorizada”, informa o padre Rui Rodrigues, da Paróquia Santo Antônio.

Aumentar a presença da população nas sessões da Câmara também é o objetivo dos novos legisladores. O presidente da Câmara de Lucélia, Antônio Carlos Rios (PSD), acredita que a criação de comissões fará a comunidade acompanhar as gestões municipais. “Temos que fazer um bom trabalho de divulgação junto à população, usando meios de comunicação, além de criar conselhos para que o povo possa participar, de perto, da administração da cidade. Este é um projeto que já foi proposto pelo nosso prefeito [Carlos Ananias Júnior (PSB)], o qual acredito que irá conseguir fazer com que a população se interesse mais pelos problemas da cidade e se empenhem, junto a nós, na busca por soluções”, destaca.

Já o presidente da Câmara de Parapuã, Roberto Carlos Pereira, o Robertinho (PV), aposta na tecnologia para atingir tal objetivo. “Em Parapuã, temos transmissão das sessões via internet, que foi um projeto de minha iniciativa quando Wellington [César Gonçalves de Aguiar] era presidente e a mesa diretora seguinte, com o comando do Marcos [Antônio Marques], colocou em prática. Nesses últimos anos, muitas pessoas assistiam pela internet, mas tínhamos dificuldades nas transmissões. Quando assumi, um dos meus primeiros atos foi pedir que fosse reavaliado o sistema de transmissão e estaremos estreando na primeira sessão um novo, mais barato e mais eficiente meio de transmissão via internet, para que o povo participe de onde estiver”, informa.