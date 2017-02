Prova deveria ter sido aplicada no último dia 23, mas, ao chegarem ao local do exame, os candidatos foram informados do cancelamento

Os 34 inscritos para processo seletivo cancelado pelo Ministério Público, já podem se dirigir até a Prefeitura de Sagres para ressarcimento do valor da inscrição.

A prova deveria ter sido aplicada no último dia 23, mas, ao chegarem ao local do exame, os candidatos foram informados do cancelamento do processo seletivo destinado para o preenchimento de vagas reservas.

A devolução do dinheiro é feita na tesouraria da Prefeitura das 8h às 11h e das 13h às 17h.