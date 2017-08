As fortes chuvas de domingo (20) ainda causam desdobramentos na vida da população de Adamantina. A rua 9 de Julho, entre a avenida Rio Branco e alameda Armando Salles de Oliveira, continuará interditada, pois a Prefeitura iniciou a retirada dos paralelepípedos para substituição por massa asfáltica nesta quinta-feira (24).

Um dos pontos que mais sofreu prejuízos com as chuvas, a rua 9 de Julho ficou intransitável devido forte correnteza retirar parte do calçamento da via, que é formado por paralelepípedos. As pedras se espalharam até a avenida Deputado Cunha Bueno, dificultando a saída de veículos das residências e o trânsito no local.

Somente este ano, é a segunda vez que o problema acontece na rua que é bastante utilizada por moradores do Ipiranga, Parque Iguaçu, Vila Joaquim e adjacências e pelos estudantes e funcionários do Campus I da UniFAI (Centro Universitário de Adamantina).

Ao IMPACTO, o secretário de Obras, Welington Rodrigo Zerbini, afirma que a expectativa é que na próxima semana o trecho já esteja liberado ao tráfego.