Após discussão, homem de 46 anos é assassinado com um golpe de faca pelo irmão em Irapuru

Um homem de 46 anos foi assassinado com um golpe de faca pelo próprio irmão, de 61 anos, após uma discussão, por volta das 20h deste domingo (23), na Avenida Machado de Assis, em Irapuru. De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima foi atingida na altura do peito e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme o registro, o homem de 46 anos estava em um bar jogando bilhar, quando o irmão chegou e pediu uma garrafa de cerveja e um maço de cigarros ao dono do local, que logo avisou que estava encerrando o expediente. O indiciado, então, tomou um apenas um copo da bebida e despejou o restante na pia, saindo do estabelecimento em seguida, indo em sentido à sua residência.

Na sequência, segundo o relato do proprietário do comércio à PM, ele fechou o local e foi para casa. Após, cerca de, 20 minutos, a vítima entrou correndo em seu imóvel, que fica na parte dos fundos do bar, “com uma grande perfuração na altura do peito e com uma faca, tipo peixeira, em sua mão”, pedindo por “socorro”.