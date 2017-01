Após determinação da Justiça, Prefeitura cancela processo seletivo

Uma decisão liminar expedida pelo juiz da 2ª Vara da Comarca de Osvaldo Cruz, Paolo Pelegrini Júnior, suspendeu as provas do processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação. Segundo nota divulgada pela Prefeitura na manhã desta sexta-feira (20), o concurso seria realizado neste domingo (22).

Mediante a liminar, uma reunião realizada nesta quinta-feira (19), entre representantes do Poder Executivo e o promotor de Justiça Owen Miuki Fujiki, decidiu pelo cancelamento do certame. Segundo a Prefeitura, o processo seletivo era destinado para a contratação de professores substitutos e educadores para projetos pedagógicos das escolas de tempo integral e monitores de transporte de estudantes.

De acordo com a nota, a Prefeitura mantém o compromisso de que não haverá prejuízos para os alunos quanto ao conteúdo regular e promove replanejamento para a manutenção dos serviços. As aulas devem começar no dia 2 de fevereiro normalmente.

O Executivo ainda esclareceu que os quase 750 candidatos que se inscreveram para o processo seletivo são orientados para que compareçam à Secretaria de Educação, na Rua Rodolfo Zaros, para receberem de volta os valores pagos a título de inscrições.