Após cerco policial, caminhonete furtada é recuperada em Adamantina

Uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Militar Rodoviária, nesta segunda-feira (17), em Adamantina, resultou na recuperação de uma caminhonete furtada. A Ford Ranger, com placas de Lins (SP), havia sido subtraída no dia 12 de abril e trafegava pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no sentido Lucélia–Adamantina. Também foram apreendidos mais de R$ 13,4 mil em dinheiro. Quatro pessoas foram detidas pela corporação.