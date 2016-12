Aos 9 anos, mini craque adamantinense impressiona pela qualidade técnica

Com apenas 9 anos, Yago Souza já é visto como uma das promessas do futebol mirim adamantinense. Mesmo franzino, o menino que atua no meio campo mostra habilidade e criatividade em campo e em passes feitos com inteligência, ao estilo Robinho, ex-jogador do Santos, como destaca o técnico Alex Fratello´s.

Apesar da pouca idade e tamanho, a vida do mini craque é o futebol. Por trás do sonho de se tornar um jogador profissional, o garoto conta a preparação do técnico Alex e o apoio e torcida dos pais Clodoaldo e Janaina. O pequeno craque torce pelo Corinthians, mas é fã incondicional do Real Madrid, e tem como ídolo o jogador Cristiano Ronaldo. “Ele é um craque, joga muito bem. Um dia quero ser como ele”, conta.

Talento

Yago reside com os pais no Jardim Paulista, e desde pequeno é apaixonado por futebol, conta a mãe. “Ele se identifica com a bola desde que começou a andar. Sempre que brincava de bola as pessoas já reparavam como chutava forte e com jeito. Aos quatro anos percebemos que o interesse dele por futebol só aumentou, foi quando decidimos procurar uma escolinha”, diz Janaina Souza. A mãe destaca ainda que no início enfrentaram muitas dificuldades devido a idade precoce do filho. “Depois de muita procura, conseguimos matriculá-lo na escolinha oficial do Cruzeiro Futebol Clube, em Bauru, onde morávamos na época. Logo no primeiro treino, o professor Bezerra – ex-jogador do São Paulo e Corinthians, nos chamou e perguntou se o Yago já tinha jogado em outras escolinhas, pois, havia ficado impressionado com a habilidade dele com apenas quatro anos. Foi ele que nos alertou sobre o talento de Yago e que teria futuro no esporte, já que vinha se destacando em todos os amistosos e campeonatos que a escolinha participava na cidade”, conta orgulhosa.

Potencial

Em 2013, de volta a Adamantina, o pequeno craque foi matriculado em duas escolinhas, uma de futebol (Luis Milanezi) e outra de futsal (Elvis Basílio). “Durante um dos treinos, Yago foi observado pelo treinador Alex que reparou em seu potencial e nos propôs ajuda. Ele iria prepará-lo para iniciar testes em grandes times”, conta Janaina. O garoto treina atualmente na escolinha da Fratello’s Sport, “o que tem sido fundamental para as avaliações, pois os treinos são bem específicos e intensivos”, relata Janaina.

Peneiras

2016 foi um ano de conquistas. Desde o início, Yago começou a passar por avaliações e peneiras de grandes times, como o Palmeiras, Cruzeiro/MG, São Paulo, Desportivo do Brasil e Mirassol. “A única avaliação que não foi aprovado foi do Palmeiras devido o clube não possuir nada disponível para idade dele naquele momento”, destaca a mãe. Atualmente, é monitorado pelo Cruzeiro de Minas Gerais, aprovado por duas vezes, e também pela equipe do São Paulo, onde esteve no mês de novembro para uma semana de avaliação no Centro de Treinamentos de Cotia, também aprovado.

Vida escolar

A rotina do menino é dividida entre escola e futebol. O comportamento exemplar nos campos é alavancado pelo excelente desempenho que tem na escola. Atualmente cursa o 3º ano do Ensino Fundamental, na EMEF Navarro de Andrade. “A prioridade é a escola, deixamos isso bem claro. Se tirar notas baixas na escola, tiramos ele dos treinos. Mas, graças a Deus, Yago é super inteligente, bom aluno e muito dedicado.”, enfatiza a mãe.

Planos

A família tem planos ambiciosos para o pequeno prodígio. “Para 2017, aguardamos o retorno no Cruzeiro e também do São Paulo para definirmos o futuro do nosso filho. No início de janeiro, disputará a Copa Sul Americana pela categoria sub 11 na cidade de Sud Mennucci/SP. Mas, o foco principal será a disputa do Campeonato Paulista na categoria sub 11. Iremos fechar com algum time do interior para que ele possa adquirir mais experiência em grandes competições. Sabemos que o caminho que teremos que percorrer não será nada fácil, mas confiamos no talento do Yago”, finaliza a mãe.