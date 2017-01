Sérgio Merloti, cabeleireiro

“Espero que todos os governantes que estão sendo julgados, sejam condenados, ou não, se for o caso, para que o Brasil possa entrar novamente no eixo nos setores político e administrativo. E que também que as regras que estão sendo mudadas, nas áreas fiscal e aposentadoria, sejam implantadas para que o Brasil volte a crescer. À nível de Adamantina, espero e acredito que o prefeito eleito Márcio Cardim, possa corresponder aos votos de confiança da população e que a cidade volte a crescer. O resto é com trabalho, e isso, a gente sabe fazer”.

Lilian Neubauer Saito, fisioterapeuta

“O Ano Novo é o momento ideal para renovarmos nossas energias e incentivo para começarmos uma nova jornada. O ano de 2017 será um ano de grandes desafios, mas tenho esperança que acima de tudo será um ano de grandes oportunidades. Oportunidade de crescimento, de trabalho, e principalmente, de grandes conquistas em todas as áreas. Que tenhamos acima de tudo fé para não desistirmos diante das dificuldades e entusiasmo para comemorarmos as alegrias desta jornada”.

Ana Flora, arquiteta

“A mudança de um ano é sempre mágica. Fé, esperança, amor, paz, sabedoria e gratidão são o que precisamos para que 2017 seja um maravilhoso. Feliz Ano Novo! ”.

Rafael Veríssimo, estudante

“Que em 2017 a tolerância e o respeito estejam presentes no coração de cada um de nós. Que nossos representantes políticos administrem de forma honesta e consciente o dinheiro público e que a paz e o amor dêem lugar a guerra e ao ódio no Oriente Médio”.

Ivoni Ramos, professora apostentada

“Nesta época em que nós comemoramos o Natal e um Novo Ano não podemos perder a esperança em termos um mundo melhor! A misericórdia divina ampara a todos e Jesus continua nos dizendo: “eu estou aqui de mãos estendidas para que você se reerga”.

Renata Belém, empresária

“Esperamos que 2017 seja o ano da virada, com a recuperação da capacidade produtiva e mais possibilidades de investimento. As perspectivas são otimistas, mas precisamos estar em movimento, fazer acontecer, colocar nossos planos em prática. É nesse clima de comemoração que aproveitamos para desejar a todos, um Santo Natal e um Ano Novo repleto de conquistas. Feliz 2017! ”.

Lucia Prado, decoradora

“Para 2017 eu desejo que todos nós tenhamos acima de tudo atitude. Para ter um novo ano será preciso novas atitudes. Espero que as pessoas se conscientizem da importância de se tornarem instrumentos de transformação na sociedade. Não devemos esperar que os administradores públicos proporcionem a mudança que almejamos, cada um de nós, tem o dever de agir e modificar esta realidade. Que cada um de nós seja um agente transformador em 2017”.

Clóvis Fiorentin, servidor público municipal

“Para 2017 espero que o poder público possa colocar as questões em dia, sem ranços políticos, e acima de tudo, resgatar a credibilidade perante o cidadão adamantinense. Que a nova administração consiga cuidar dos bens públicos com muito carinho e cuidado. Invista nas áreas da saúde, esporte, educação, cultura, e principalmente, cuide do povo mais carente,trazendo novos empregos e oportunidades”.