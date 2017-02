‘Anjos da Alegria’ realizam tarde especial neste sábado em Inúbia Paulista

O grupo de voluntários de Flórida Paulista promoverá uma tarde de diversão, amor e solidariedade para as crianças e funcionários do Lar Batista

Amor e solidariedade são as marcas dos voluntários do grupo ‘Anjos da Alegria’, que estarão em missão neste sábado (4), em Inúbia Paulista. Em parceria com o Coach Fernando Tino, o grupo promoverá uma tarde de diversão, amor e solidariedade para as crianças e funcionários do Lar Batista.

O ‘Anjos da Alegria’, que é de Flórida Paulista e tem como referência o trabalho desenvolvido pelos ‘Doutores da Alegria’, pretende despertar os sonhos das cerca de 30 crianças, de 2 a 16 anos, atendidas pela Instituição. “O principal objetivo é fazer com que as crianças que ali residem tenham sonhos, não deixando com que a realidade vivida possa arrancar sua maneira de sonhar. E, para isto usaremos a alegria, amor e solidariedade”, explicam os voluntários.

Criado em outubro de 2016, o grupo possuí 24 integrantes que dedicam um pouco do seu tempo ao próximo. “Nossa missão é compartilhar com as pessoas aquilo que sentimos em nosso coração, muita alegria, paz e amor. Tornar o dia de alguém ainda mais especial”.

Os voluntários buscam na simplicidade de uma dança, música, brincadeira ou teatro passar uma mensagem de amor e esperança. “Queremos tornar um ambiente ainda mais agradável e feliz, que as pessoas sintam a força da alegria e do amor, além de incentivar a população a ter um olhar mais solidário para com o próximo”, destacam.

A última ação desenvolvida pelos ‘Anjos da Alegria’ foi juntamente com os funcionários do Lar São Vicente de Paulo e Residência Terapêutica, em Flórida Paulista. “Com a solidariedade de muitas pessoas, organizamos um dia de festa e entregamos presentes aos idosos que residem nas instituições. Atualmente, estamos buscando capacitações para expandir este trabalho junto aos hospitais e outras instituições da nossa região”.

Para que o objetivo seja alcançado, o grupo precisa da colaboração de toda a comunidade. “Os ‘Anjos da Alegria’ aceitam qualquer tipo de doação, seja elas em bens materiais, alimentos, dinheiro, orações. Toda doação é destinada para a instituição onde está sendo realizado o evento, ou no caso de doações avulsas é enviado para as entidades que necessitam, como asilos, orfanatos, hospitais e famílias carentes”.

Para conhecer mais sobre o trabalho voluntário do ‘Anjos da Alegria’ e realizar uma doação basta acessar a fanpage: Anjos da Alegria – Flórida Pta.