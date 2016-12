Amnap elege nova diretoria nesta terça-feira

Assembleia geral está marcada para às 9h, no anfiteatro da Biblioteca Municipal de Adamantina.

A Amnap (Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista) realiza nesta terça-feira (27), assembleia geral ordinária para escolha da nova diretoria para 2017.

O atual presidente, prefeito de Parapuã Samir Alberto Pernomian, deve passar o cargo para o prefeito reeleito de Osvaldo Cruz, Edmar Mazucato, único postulante até o momento a presidência.

Além da definição do novo comandante da Entidade, serão eleitos os membros das diretorias regionais de Adamantina, Dracena e Tupã e do Conselho Fiscal. A assembleia geral está marcada para ocorrer no anfiteatro da Biblioteca Municipal de Adamantina, às 9h.

Em entrevista ao IMPACTO, Pernomian avaliou sua gestão à frente a Associação que representa 30 municípios da Alta Paulista. Confira:

Ao assumiu a presidência da Amnap, qual era a situação que se encontrava a Entidade?

Quando assumimos a Amnap a situação era de normalidade. Os projetos e ações aconteciam tudo dentro do planejado e do possível. Seguimos um caminho traçado no começo da gestão do então presidente Hélio Furini, prefeito de Junqueirópolis, que era de colocar a Entidade em ordem para buscarmos um crescimento futuro.

Qual balanço faz desta gestão? Quais os principais pontos positivos?

O balanço é positivo. Entramos em um ano de eleições, em que o objetivo era apenas de dar sequência ao que estava planejado, buscando regularizar a situação estatutária e dar prosseguimento ao trabalho da Amnap.

Buscamos ser o suporte, disponibilizando a nossa sede e toda estrutura que dispomos aos municípios.

Oferecemos cursos de capacitação para agentes públicos, intermediamos reuniões de interesse das cidades com Governo Federal, como que buscou uma solução para as UPAs (Unidade de Pronto Atendimento), e levamos as reivindicações da região para o Estado e União. Mas, infelizmente por ser um ano eleitoral, a agenda foi curta e não conseguimos ser atendidos.

Mesmo assim, o balanço é positivo, pois buscamos ser um elo entre as prefeituras e o Governo, através das secretarias e de representantes políticos.

O que precisa para o fortalecimento da Amnap?

Para o fortalecimento da Amnap é preciso a participação efetiva dos municípios. Enquanto não tivermos todos unidos e participando das atividades da Entidade, nunca seremos uma Associação forte!

Qual a importância da Entidade no cenário regional?

A Amnap é a entidade que representa os municípios da Nova Alta Paulista. E, ela é a porta de entrada para o desenvolvimento regional tão esperado. Hoje, a Amnap tem uma liderança regional e tende a crescer e se fortalecer ainda mais.

O que esperar do futuro da Entidade?

O futuro da Amnap é promissor. Temos tudo encaminhado para criarmos um Consórcio com os municípios participantes, o que melhoria o amparo às cidades e facilitaria a gestão de alguns setores nas prefeituras, o que é um sonho que acalentamos.

Mas, o futuro da Amnap depende dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da nossa região. Temos que parar de olhar o próprio umbigo e traçarmos um planejamento mais regional.

Sabemos que a região depende do desenvolvimento dos municípios, mas que também as cidades dependem do crescimento da Alta Paulista. E o caminho para isso acontecer chama-se Amnap.