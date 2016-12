Alunos de Enfermagem emocionam pacientes com músicas natalinas

Iniciativa foi da equipe de estagiários do 6º termo de Enfermagem da UniFAI

Os pacientes da Santa Casa de Adamantina receberam um presente de Natal surpreendente na tarde de sexta-feira (16): uma apresentação musical natalina.

A iniciativa foi da equipe de estagiários do 6º termo de Enfermagem das Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI), agora Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), Bruna Cristina, Laís Carolina, Daiane Fadel, Bruno Florenco, Maria Toledo, coordenados pela orientadora de estágio Simone Maciel, com participação especial de João Guilherme Boiago e Maria Luísa Fadel.

A equipe, entoando músicas com mensagens de alegria e esperança, percorreu os setores da Pediatria, do Pronto-Socorro, Hemodiálise, alas de internação feminina e masculina e lavanderia, além da ala particular. “Com essa atitude encontramos muita luz e esperança em cada olhar dos pacientes e das pessoas que assistiram. Devemos realizar mais vezes, pois foi lindo”, declarou a orientadora de estágio Simone Maciel.