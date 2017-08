Na última quarta-feira, 16, os alunos do 8º Termo de Engenharia Civil do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) se reuniram na Santa Casa de Adamantina com a enfermeira responsável pelo operacional do Centro Cirúrgico, Elida Nishijima, e com o gestor José Gonzaga Ribeiro para conhecerem as instalações do local.

O objetivo foi elaborar um projeto de reforma e modernização do centro cirúrgico, que foi contemplado com recursos financeiros não onerosos. “Estes recursos são provenientes de emendas parlamentares consignados no Orçamento Geral da União (OGU) especificamente para esta finalidade”, explica o professor do curso de Engenharia Civil, Roberto Ito.

Os futuros engenheiros elaboram a modernização das instalações elétricas, hidráulicas, alvenarias, substituição de pisos e azulejos, bem como o memorial descritivo, orçamento detalhado e o cronograma físico-financeiro, dentro das especificações exigidas pelo programa governamental para repasse de verbas fundo a fundo.

Todo o processo foi orientado pelo professor Roberto Ito: “Todas as peças de engenharia a serem desenvolvidas seguem as normativas específicas, como a RDC 050 (Vigilância Sanitária), e a NBR 9050 (acessibilidade), dentre outras”.

Os trabalhos desenvolvidos produzirão projetos que visam aprimorar a utilização do Centro Cirúrgico e beneficiarão a Santa Casa de Adamantina, o curso de Medicina da UNIFAI e toda a comunidade de Adamantina e região.

“A sinergia entre instituições, alunos, professores e, principalmente, entre os conhecimentos técnicos dos diversos cursos dentro de um Centro Universitário acaba por contribuir para a promoção do desenvolvimento de todos e, consequentemente, da nossa região. O papel da UNIFAI é fundamental nesse processo, pois somos a principal fonte de conhecimento da região e temos obrigação de exercer a função de mola impulsionadora do avanço social”, afirma o coordenador do curso de Engenharia Civil, Prof. Dr. Bruno do Vale Silva.

Colaborou: Prof. Roberto Ito