Aluna da ETEC desenvolve software para gerenciamento de acervo de futuro museu

A aluna do curso Técnico em Informática da casa descentralizada da ETEC Eudécio Luiz Vicente em Lucélia, Taís Carolina de Souza Brambila, desenvolveu como trabalho de conclusão de curso um software para gerenciamento do acervo do Museu Municipal de Adamantina que está em fase de finalização para visitação da população.

O trabalho intitulado ‘Sistema de Gerenciamento do Museu Municipal’ objetivou criar um sistema que organiza todas as informações referentes a cada um dos objetos que compõem o acervo, bem como fotos e sua descrição.

“O sistema vem contribuir com mais um serviço a ser colocado à disposição da população na Biblioteca, ainda mais por ser fruto de um trabalho intelectual. A ideia da aluna foi criar uma solução prática para o dia a dia do museu e atingiu o objetivo”, destaca a bibliotecária Jurema Gomes Citelli.