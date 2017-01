Alckmin estará neste sábado em Dracena para inauguração de laticínio

Neste sábado (14), a partir das 12h30, o governador Geraldo Alckmin estará em Dracena para a inauguração oficial do laticínio da Associação de Produtores Rurais de Dracena (APRD) e anúncio de uma verba de R$ 650 mil para o transporte de leite.

Construído com recursos do Programa Microbacias II, da Secretaria Estadual da Agricultura, o laticínio e o barracão de armazenagem receberam investimentos de aproximadamente R$ 700 mil por parte do Estado e contrapartida de R$ 350 mil da associação e do município, além de uma área de três hectares (30.000 m²). O governador também anunciará o montante de R$ 650 mil para melhorias no transporte do leite e gêneros alimentícios de agricultores familiares.

“É uma satisfação receber o governador Geraldo Alckmin em Dracena já nos primeiros dias da nossa gestão”, salientou o prefeito Juliano Brito Bertolini. “O incentivo ao pequeno produtor vem de encontro com nossas propostas para a Secretaria de Agricultura”, completou Bertolini.

Em funcionamento desde o final de julho, o laticínio atende 45 produtores ligados à APRD, com processamento diário de cerca de 3,5 mil litros de leite. Além do leite, o local produz e comercializa derivados, como queijo e iogurte. Os investimentos ainda incluem a compra de um caminhão tanque para coleta do leite e outro refrigerado para distribuição do leite e derivados.

O local também serve de entreposto para frutas, verduras e legumes produzidos por cerca de 100 pequenos agricultores do município. Tais mantimentos são usados nas merendas escolares de Dracena e de outros seis municípios, Panorama, Paulicéia, Santa Mercedes, Monte Castelo, Irapuru e Pacaembu, e em presídios da região, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PPA).

Serviço

Visita do governador Geraldo Alckmin a Dracena

Local: Associação dos Produtores Rurais de Dracena

Endereço: Rodovia Engº Byron de Azevedo Nogueira, Km 8 – Saída para Jamaica

Horário: 12h30