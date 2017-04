Agências da Caixa de Adamantina, Lucélia e Osvaldo Cruz funcionam neste sábado para saque do FGTS

As agências da Caixa Econômica Federal de Adamantina, Lucélia e Osvaldo Cruz funcionarão em horário especial neste sábado (8) para pagamento das contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

O início do saque para os 7,7 milhões de brasileiros nascidos em março, abril e maio estava previsto para a próxima segunda-feira (10), mas foi antecipado pelo banco.

Em todo o país, o valor total disponível para saque ultrapassa R$ 11,2 bilhões e equivale a 26% do total. Nos dias 10, 11 e 12 de abril, as agências abrem duas horas mais cedo, também para atendimento exclusivo. No sábado, cerca de 2,3 milhões de trabalhadores (30% do total) receberão automaticamente o crédito em suas contas na Caixa.

Segundo a vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias da Caixa, Deusdina Pereira, a estratégia de antecipar o atendimento da segunda fase levou em conta diversos fatores técnicos. Nessa segunda fase dos saques, o número de beneficiados é maior em relação à primeira (para nascidos em janeiro e fevereiro). “Quando divulgamos o calendário das contas inativas, em fevereiro, já estávamos trabalhando para garantir essa abertura antecipada em abril”, esclarece.

Atendimento especial neste sábado (8), das 9h às 15h

Agência 276 – Adamantina: Rua Deputado Salles Filho, 280, Centro

Agência 1157 – Lucélia: Avenida Brasil, 1201, Centro

Agência 977 – Osvaldo Cruz: Avenida Brasil, 396, Centro