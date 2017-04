Adamantinenses participam do lançamento do Circuito Sesc de Artes

O lançamento do Circuito Sesc de Artes trouxe uma amostra do que será apresentado em todo o estado de São Paulo entre os dias 28 de abril e 14 de maio.

Música, dança, teatro e literatura são algumas das diferentes linguagens artísticas que o Circuito Sesc de Artes traz para Adamantina em maio. E, na terça-feira (18), representantes do Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista) e da Prefeitura, além de empresários adamantinenses, participaram do lançamento do roteiro cultural que percorrerá 118 cidades de São Paulo.

Com objetivo de democratizar o acesso à cultura em municípios do interior, levando diversas atividades artísticas para as praças de cidades que não possuem unidades operacionais da instituição, o Circuito é organizado pelo Sesc (Serviço Social do Comércio) e promovido pelo Sincomercio em parceria com as prefeituras.

O lançamento do Circuito Sesc de Artes trouxe uma amostra do que será apresentado em todo o estado de São Paulo entre os dias 28 de abril e 14 de maio. Lucélia e Osvaldo Cruz também recebem o evento. “Em edições anteriores do Circuito, o Sesc comprovou sua capacidade de levar para as cidades de nossa região apresentações artísticas de alto nível para um público que na maioria das vezes não tem acesso a este tipo de material, pois, geralmente, grandes espetáculos acontecem apenas nas capitais. O Sesc cumpre a importante missão de promove a universalização do acesso à cultura para todas as classes sociais”, enfatiza o empresário adamantinense, Tiago Lott.

O presidente do Sincomercio de Adamantina, Sérgio Vanderlei da Silva, que também participou do lançamento em São Paulo, confirma a realização do evento itinerante no dia 5 de maio, a partir das 17h, em Adamantina. “Uma programação diversa e provocativa que estimula ideias e formas de sentir e pensar. O Circuito Sesc de Artes democratiza a cultura e propõe a integração entre as mais diferentes manifestações artísticas e o público espectador. É uma oportunidade de articular arte, democracia e cidadania”, destaca.

Participaram ainda do lançamento Natália Demarque, Janaina Moraes Gomes (Sincomercio) e Clóvis Donizete Fiorentim (Prefeitura).

Atrações

Em todo o Estado, a programação envolve 80 trabalhos artísticos com 529 artistas em 882 apresentações. Entre elas, o público adamantinense poderá conferir a performance literária do grupo Trovadores do Miocárdio, conhecia como spoken poetry, onde declamam crônicas e poemas, promovendo um encontro entre poesia e música. Pela Estação Recreio, onde acontece o Circuito Sesc, também irá passar o grupo sergipano de teatro Imbuaça, com o espetáculo A Peleja de Leandro na Trilha do Cordel, no qual conto, canto e dança se fundem ao narrar a vida e obra do autor paraibano Leandro Gomes de Barros (1865-1918), um dos criadores da literatura de cordel.

Os adamantinenses também vão dançar junto com a Batalha dos MCs, que traz Bárbara Sweet, Stefanie MC, MC Kamau, MC Somba e mediação do DJ Erick Jay, residente do programa Manos e Minas, da TV Cultura, que também promove um baile ao som de muito rap nas cidades.