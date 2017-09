Duas judocas de Adamantina foram destaques no Campeonato Paulista de Judô realizado no último dia 2 de setembro, em São Bernardo do Campo, reunindo os 20 melhores atletas da modalidade no Estado de São Paulo.

Beatriz Serra Carrara conquistou o 3° lugar na categoria sub-9 leve. Já na categoria sub-9 meio médio, a atleta Beatriz Watanabe também obteve a terceira colocação.

As atletas disputaram o Campeonato Paulista Judô depois de conquistarem em suas respectivas modalidades, os títulos de campeãs das fases regional e inter regional.

Além disso, Adamantina foi representada também pelos atletas João Pedro Monteiro, Yago Bachega e Enzo Kauffmann.

A Associação de Judô de Adamantina agradece a Prefeitura e a Secretaria de Esportes pelo apoio e parabeniza os atletas pela dedicação e empenho na competição.