Um grupo de ex-alunos do antigo Ginásio Estadual de Adamantina, hoje escola Fleurides Cavallini Menechino, se reuniram no último dia 3, em São Paulo, após 60 anos da formatura do quarto ano. O resultado foi de muita conversa e emoção.

Os amigos, que residem em sua maioria na cidade de São Paulo, estudaram juntos no ano de 1.957, em Adamantina. “Recordo que éramos muito unidos. Para fazermos nossa festa de formatura, que comemoramos 60 anos, catávamos até algodão para a festa, vendíamos sanduíches e tudo mais. Era uma turma coesa, de muito respeito”, disse Faraday Zanandrea.

Dos 44 alunos daquela época, 26 participaram do encontro, que é realizado a cada 10 anos. O último, em 2.007, foi organizado por Zanandrea, em Adamantina, que também participou do reencontro no Clube Atlético Paulista, com a presença de familiares. “É muito gratificante participar deste momento, rever amigos que tive o prazer de estarmos juntos durante três anos de colégio. Foi muito satisfatório relembrar as histórias, uma época em que o ensino era de muita qualidade”, relembra.

Questionado sobre a principal mudança nestes 60 anos, o adamantinense destaca a qualidade do ensino. “Tínhamos 11 disciplina, na qual nos preparavam para o futuro. Hoje, todos se destacam em seu ramo de trabalho, isso devido a grande gama de sabedoria adquirida no Ginásio”, enfatiza Zanandrea.

A intenção do grupo, que tem em média de 70 anos, é de se encontrar novamente daqui 10 anos. “Sempre nos comunicamos e queremos continuar nos revendo. São muitos sentimentos e carinho envolvidos nestes reencontros”, finaliza o adamantinense.