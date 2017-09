Adamantina sediará no dia 23 de setembro (sábado), a partir das 8h, o IV Simpósio Multidisciplinar de Urgência e Emergência realizado pelo COBEEM (Colégio Brasileiro de Enfermagem em Emergência) no auditório do Campus II da UniFAI (apoiadora do evento). E as inscrições podem ser feitas pelo site www.cobeem.com.br ao preço de R$ 100 para profissionais e 75 para acadêmicos.

Segundo o presidente do órgão Sergio Dias Martuchi, além dos profissionais de enfermagem e fisioterapia, o público-alvo são médicos, professores e acadêmicos da área da Saúde, bem como todas as demais profissões ligadas ao tema de Urgência e Emergência, por isso o Simpósio é considerado Multidisciplinar. A capacidade de inscritos é de 400 pessoas.

“Nosso objetivo é trazer aos participantes, pertencentes a São Paulo e estados vizinhos, uma abordagem técnica e científica, principalmente na atenção ao julgamento clínico e decisão clínica, em vários aspectos do atendimento ao paciente em situação de urgência e emergência, esteja ele no ambiente pré ou intra-hospitalares”, destacou Martuchi.

Prévia

Um dia antes, portanto, em 22 de setembro (sexta-feira), das 8h às 12h, o COBEEM organização promoverá seis Oficinas do Pré-Simpósio, nas quais serão abordados os seguintes temas: Trauma Pediátrico; Emergências Obstétricas; Trauma no Adulto; Emergências Respiratórias; Emergências Cardiovasculares; e Sepse.

No mesmo dia haverá ainda o Julgamento Clínico Simulado – Erro na prática assistencial em atendimento de urgência e emergência multidisciplinar.

“As oficinas trarão atualidades da prática assistencial e conhecimentos básicos para atuação nas urgências e emergências, todas com metodologia ativa, para que o aluno possa desenvolver suas habilidades na avaliação e tratamento dos pacientes”, disse José Roberto Pardo, um dos responsáveis pela organização do evento. E acrescentou: “Vale enfatizar que para tratar este e todos os assuntos previstos no Simpósio, estarão aqui, em Adamantina, aqueles profissionais que são referências notórias hoje em cada uma de suas áreas”.

Programação

As atividades do Simpósio no dia 23 serão abertas às 8h30 com a Conferência I – A Multi, Trans e Interdisciplinaridade às Urgências e Emergências, que trará em seguida a Mesa Redonda I – Aspectos Éticos no Atendimento às Urgências e Emergência, com ênfase na Medicina, na Fisioterapia e na Enfermagem, bem como. Depois, estão previstas mais três palestras sobre o Paciente Queimado, o Paciente Afogado e o Paciente Psiquiátrico.

Após o almoço, a programação volta às 14h com a Conferência II – Enfermagem em Práticas Avançadas no APH com palestras relacionadas à Via Aérea na Emergência, O Paciente com Abdome Agudo e a Reabilitação Vestibular no Trauma. Na sequência será aberta a Mesa Redonda II – Sistematização do Atendimento às Emergência em Sala de Emergência com outras três palestras direcionadas ao Enfermeiro, ao Fisioterapeuta e ao Médico.

Para fechar o ciclo, por volta das 17h40, está marcada a cerimônia de premiação dos trabalhos científicos, cuja apresentação será um dos diferenciais do IV Simpósio Multidisciplinar de Urgência e Emergência e todos ficarão registrados na plataforma mundial ISSN.