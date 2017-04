Adamantina regulamenta voluntariado

Com a regulamentação, todo trabalho voluntariado será coordenado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

A grande procura da comunidade em oferecer serviço voluntário às instituições municipais fez com que a Prefeitura regulamentasse o voluntariado em Adamantina. A lei foi sancionada no último dia 23 de março, pelo prefeito Márcio Cardim (DEM).

“O voluntário é definido como aquele que, movido por valores de solidariedade e responsabilidade, doa seu tempo, trabalho e talento para ações que beneficiam outras pessoas, além de funcionar como mecanismo de integração e desenvolvimento social na esfera de atuação da administração pública municipal”, destaca a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Andréia Regina Ribeiro.

Com a regulamentação, todo trabalho voluntariado será coordenado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que contará com a participação do Fundo Municipal de Solidariedade e das Organizações Sociais Civis.

O serviço envolverá as áreas prioritárias da Assistência Social, Saúde, Educação, Esporte e Cultura, com reflexos nos demais segmentos da sociedade. “A medida visa resguardar o poder público, já que o voluntário realiza o trabalho de forma social e gratuita, sem nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura”, afirma.

Os interessados em contribuir com município de forma voluntária devem a partir de agora procurar a Secretaria de Assistência Social, sempre no período da manhã, onde será formalizada a prestação de serviço com contrato. “Adamantina tem característica de ser uma cidade voluntária, a comunidade se mobiliza para ajudar o próximo. E essa regulamentação vem atender essa necessidade, além de oferecer todo o suporte para quem desejar desempenhar alguma atividade social, esportiva, de saúde ou recreativa no município”, destaca.

Com a sanção do prefeito, a Administração Municipal executa o contrato de prestação de serviços para dar início ao chamado dos interesses em realizar o trabalho voluntário. “Pessoas que nos procuraram neste início do ano para desempenhar qualquer atividade serão chamadas para iniciarmos este trabalho, que ajuda a Prefeitura e principalmente o próximo”, finaliza Andréia.