Adamantina registra redução de furtos e roubos de veículos, aponta SSP

Adamantina registrou nos 10 primeiros meses do ano redução nos crimes de furtos e roubos de veículos. Os dados foram divulgados na segunda-feira (27), pela SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

Segundo as estatísticas, disponíveis no site da SSP, as infrações de roubos de veículos passaram de 13 registros no ano passado para nove em 2.017, o que representa queda de 30,7%. Já os crimes de furtos caíram de 175 casos, em 2.016, para 173 registros este ano.

Apesar de a queda ter sido mínima, os índices são avaliados como positivos pelo comando da Polícia Militar local. “Em relação aos índices de furtos, crimes contra o patrimônio, tiveram uma pequena redução, porém, já trabalhamos com níveis muito baixos, a nossa região é a mais segurança do estado de São Paulo e, consequentemente, a mais segura do Brasil, já que os índices criminais paulista são muito baixos em comparação com outros estados do país. Avaliamos de forma muito positiva a manutenção e uma pequena redução nas taxas. Trabalhamos integrados com equipe de Força Tática, inteligência policial, direcionando o policiamento para que possamos resolver e diminuir cada vez mais estes indicadores criminais”, comenta o tenente da Polícia Militar, Eder Bressan.