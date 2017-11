Adamantina perde Jogos Regionais para Marília

A notícia que Adamantina não será mais sede dos Jogos Regionais de 2.018 pegou a população e, supostamente os políticos, de surpresa na noite desta quinta-feira (30). É que a Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude divulgou o calendário das competições para o próximo ano, colocando Marília como sede da competição na 7ª região. A informação foi divulgada inicialmente pela rádio Metrópole FM, de Osvaldo Cruz.

A confirmação de Adamantina como sede dos Jogos Regionais foi feita em 3 de agosto, após reunião do prefeito Márcio Cardim, presidente da Câmara Municipal Eduardo Fiorillo, vereador Acácio Rocha e ex-deputado federal Ricardo Bentinho com secretário estadual de Esportes, Paulo Gustavo Maiurino. Logo depois, foi feita intensa divulgação da conquista – almejada há muitos anos – e iniciada as tratativas para realizar a competição.

Na época, nota divulgada Prefeitura anunciou oficialização da conquista em setembro. “O lançamento oficial dos Jogos Regionais 2.018 deve ocorrer em setembro, em um evento a ser organizado pela Prefeitura, com autoridades, comunidade e lideranças. O secretário Maiurino deverá estar na cidade para o anúncio oficial.” Porém, passado três meses, nunca ocorreu.

Já em outubro, representantes da Secretaria de Esportes estiveram em Adamantina, Flórida Paulista e Lucélia visitaram as praças esportivas destas cidades para a realização do Jori (Jogos Regionais do Idoso), de 7 a 11 de fevereiro 2.018, e dos Jogos Regionais – de 7 a 17 de julho 2.018. A comissão avaliou as condições dos municípios e apontou as adequações necessárias para a realização das competições esportivas, que possivelmente seriam realizadas em conjunto pelas três cidades.

Mas, um mês depois, é divulgada a informação que Marília sediará a competição geral de 3 a 14 de junho de 2.018.

Oficialmente, a Prefeitura de Adamantina ainda não se pronunciou sobre a perda. Mas, ao portal Siga Mais, do vereador e jornalista Acácio Rocha – que esteve no dia do anúncio oficial de Adamantina pelo secretário de Estado -, o prefeito Márcio Cardim se disse surpreso com a informação. “A notícia pegou a cidade de surpresa, sobretudo o prefeito Márcio Cardim, que está em São Paulo e na manhã desta sexta-feira (1º) vai atuar junto à própria SELJ [Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude] e à Casa Civil do Governo de São Paulo, cobrando explicação”, informou o portal de notícias.

No dia 18 de novembro, a Prefeitura de Adamantina divulgou a última nota que cita os Jogos Regionais. “.. a comissão organizadora do JORI-Jogos Regionais do Idoso, que será realizado em Adamantina no mês de janeiro de 2018. O município receberá apoio financeiro, no valor de R$ 100 mil, do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. As adequações que serão realizadas para a realização do JORI atenderão também os Jogos Regionais que acontecerá no mês de Julho. A comissão está preparada para a maratona de trabalho que vem pela frente para dar uma bela recepção para os mais de 2.500 atletas de aproximadamente 60 cidades da região. Será um belo evento que colocará Adamantina em destaque no estado de São Paulo.”

A realização dos Jogos Regionais do Idoso está confirmada para fevereiro.