Adamantina vem apresentando bons índices de geração de emprego este ano. Segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado na segunda-feira (20), pelo Ministério do Trabalho, o município tem saldo de 592 postos de trabalho em 2.017.

Em relação a outubro, a cidade registrou 220 admissões contra 189 demissões, tendo resultado positivo de 31 vagas.

Os setores responsáveis pelo bom momento do emprego são o agropecuário, da indústria de transformação e serviços. Na contramão, o comércio e a construção civil demitiram mais do que contrataram este ano.

Nacional

No cenário nacional o resultado também é positivo, quando houve crescimento de 76.599 postos de trabalho em outubro, variação de 0,20% em relação ao mês de setembro. No acumulado do ano, o crescimento é de 302.189 empregos, expansão de 0,79% em relação a dezembro de 2.016.